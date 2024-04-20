Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı - Son Dakika
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Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde merkezdeki plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.

20.04.2024 19:32
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Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde merkezdeki plajda toplandı.

Fırtına etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı - Son Dakika

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