Fırtına nedeniyle yüzlerce pelikan plajda toplandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde merkezdeki plajda toplandı.
Fırtına etkisini sürdürüyor.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklam panosu düşerek trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.
Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 'Köprüde Buluşmalar' etkinliğine katıldı. Elif Refiğ'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Enard İstanbul'un değişimine şahit olduğunu ve Türk filmleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Enard, 2015'te yayımlanan 'Boussole' adlı romanıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, parti il başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mutlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mutlu, Atatürk ilkelerinin ışığında nasıl ilerleyeceklerini anlattıklarını belirtti.
DEM Parti, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Parti, iktidarın seçim kayıplarını bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, belediyelerin soygun, yolsuzluk ve talanı araştırılmasını talep etti ve kirli tezgahlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor Kadın Futbol Takımı'nı 11-0 mağlup ederek 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ağrı ekibi, ligdeki 9. maçında 7. galibiyetini elde ederek puanını yaparak 2. sıraya yükseldi. Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, takımın başarısından dolayı mutlu olduklarını belirtti ve oyuncular da 2. Lig hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yaparak, pankartlar açtı. İrlandalı aktör Liam Cunningham da gösteride yer aldı ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Boluspor, karşılaşma öncesi Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları alkışlayarak, fair-play örneği gösterdi.
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