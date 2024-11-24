Fırtına Tarsus'ta Minareyi Yıktı

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Fırtına, cami minaresini yıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin genelinde etkili oldu. Bir çok ilçede çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi hadiseler yaşanırken Tarsus ilçesinde de cami minaresi yıkıldı. Öğleden sonra ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'ndeki mahalle caminin minaresi fırtınaya dayanamadı. Minare camide kimse olmadığı sırada yıkıldı.

Bölgede fırtınanın aralıklarla etkisini gösterdiği bildirildi.