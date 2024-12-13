Fırtına Uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Antalya Körfezi'nin batısında ise rüzgarın bu geceden itibaren aynı şiddette eseceği ve yarın sabah etkisini yitireceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) da rüzgarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede fırtınanın, yarın öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.