Fırtına Vadisi'nde 174 Yapı Yıkılıyor - Son Dakika
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Fırtına Vadisi'nde 174 Yapı Yıkılıyor

Fırtına Vadisi\'nde 174 Yapı Yıkılıyor

Rize Valisi, Fırtına Vadisi'nde ruhsatsız 174 yapının yıkılacağını duyurdu ve denetimlerin süreceğini belirtti.

08.02.2025 13:17
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Fırtına Vadisi'nde 174 yapı tespit ettiklerini belirterek "Hem yol hem de dere hattına denk gelen bu yapılara tebligatta bulunduk. Vatandaşlarımızın bir kısmı yapıları kendileri yıkmayı tercih etti, bir kısmını ise biz yıkıyoruz ve yıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

Vali Baydaş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, Turizm İşletme Belgesi olmayan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bulunmayan ve ruhsatı olmayan yapılarla ilgili geçen yazdan bu yana çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışmayı sezon öncesinde tamamlayacaklarını vurgulayan Baydaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Fırtına Vadisi'nde 174 yapıyı tespit ettik. Hem yol hem de dere hattına denk gelen bu yapılara tebligatta bulunduk. Vatandaşlarımızın bir kısmı yapıları kendileri yıkmayı tercih etti, bir kısmını ise biz yıkıyoruz ve yıkmaya da devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kaydı olmayan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan ancak turizm faaliyeti yürüten tesisleri bize bildirdi. Bu tesisleri mühürledik. Bu, taviz göstermeyeceğimiz ve geri adım atmayacağımız bir konudur."

Baydaş, bu işi yasal zeminde yapan yapıları koruyabilmek için Turizm İşletme Belgesi olmayan ve ruhsatsız yapıları sistemden çıkaracaklarının altını çizerek "Bununla ilgili gerekli denetimleri yapacağız. Vatandaşlarımızın da bu alanda bize destek olduklarını görüyoruz. Onlara, 'Siz kaldırın, siz kaldırmıyorsanız biz kaldıracağız' diyoruz. Fırtına Deresi hattının içerisinde ve taşkın sahasının içerisinde olanlar var. Bu konu, üzerinde önemle durduğumuz bir konudur." diye konuştu.

Bungalovlara asla karşı olmadığını dile getiren Baydaş, şöyle devam etti:

"Bizim alternatif konaklama mekanlarına ihtiyacımız var. Yasal zeminde, Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olan, vergilendirilen ve çevreye zarar vermeyen tesislere ihtiyacımız var. Bu gündemi, şehrimizin gündeminden çıkaracağız. Bu sağlıklı ve sürdürülebilir turizm faaliyeti açısından olmazsa olmaz, yapmamız gereken işlerden birisidir. Tespit ettiğimiz 200 yapı var, bunları temizleyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırtına Vadisi'nde 174 Yapı Yıkılıyor - Son Dakika

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