Fırtına ve Tipiyle Mücadele: Dicle Elektrik Ekipleri Kurtarıldı - Son Dakika
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Fırtına ve Tipiyle Mücadele: Dicle Elektrik Ekipleri Kurtarıldı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde fırtına ve tipiye yakalanan Dicle Elektrik ekipleri, mahsur kaldıktan saatler sonra belediye iş makinesi tarafından kurtarıldı. Ekipler, elektrik arızasını gidermek için zorlu şartlar altında çalışma yürütürken zor anlar yaşadı.

29.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:32
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Fırtına ve tipiye yakalanan Dicle Elektrik ekipleri ölümden döndü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde fırtına ve tipiye yakalanan Dicle Elektrik arıza ekipleri ölümden döndü. Mahsur kalan ekiplere belediyenin iş makinesi ile kurtarıldı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik hattında arıza oluşmuş ve Dicle Elektrik ekipleri arızayı gidermek için Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi Avaspi yakınlarındaki 2 bin 200 rakımlı bölgeye gidip arızayı gidermek için çalışma başlattı. Şebekelerin olmadığı bölgede saatlerce çalışan ekipler hava kararınca geri dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekipler çalıştıkları bölgeye yakın bir kulübe olduğunu görüp buraya sığınmak istedi ancak ekipler kulübenin demir kapısını kırıp içeri giremedi. Saatler süren çalışmanın ardından uydu telefonundan Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü arayan ekipler yardım istedi. Bilgi verilmesi üzerine Uzungeçit beldesine ait iş makinesi bölgeye yönlendirildi.

Belediye iş makinesi sabaha karşı ekiplere ulaşarak mahsur kalan 3 personeli kurtardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırtına ve Tipiyle Mücadele: Dicle Elektrik Ekipleri Kurtarıldı - Son Dakika

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