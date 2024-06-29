Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri devam ediyor. Son sinyali 222 gün önce veren geminin kalan bölümü de sökülerek tamamen sahilden kaldırılmış olacak. Geçen yıl fırtınada ortadan ikiye bölünen gemi, mürettebatın tahliyesinin ardından sahile oturmuştu. Şu ana kadar geminin bir bölümü sökülerek taşındı ve pruva kısmının söküm işlemleri sürüyor.

29.06.2024 04:09
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Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada ikiye bölünerek sahile sürüklenen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri devam ediyor. Son sinyali 222 gün önce veren geminin kalan bölümü de sökülerek tamamen sahilden kaldırılmış olacak.

Geçen yıl 19 Kasım günü Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtınada ortadan ikiye bölünen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi Pallada; sahile sürüklenerek karaya oturdu. 13 mürettebatı ekiplerce sağ olarak tahliye edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatla Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 24 Kasım günü Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, kaldığı odada kalp krizinden hayatını kaybetti. Ihor'un cenazesi defnedilmek üzere Ukrayna'ya gönderildi.

Mürettebatının yardım çağrıları yaptığı gemi son sinyalini ise 222 gün önce verdi. 1968 yapımı; 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki geminin bir bölümü sökülerek sahilden taşındı. Geminin suyla dolan baş (pruva) kısmı ise halatlar yardımıyla karaya çekildi. Ekipler iş makinelerine bağladıkları halatlarla pruva kısmını karaya çıkarttı.

Pallada isimli geminin pruva kısmının da söküm işlemleri ise sürüyor. Karaya çıkartılan kısmı; bölümler halinde parçalanarak kamyonlara yükleniyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtınada ikiye bölünen Pallada Gemisi'nin söküm işlemleri sürüyor - Son Dakika

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