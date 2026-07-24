Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı

Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı
24.07.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da fırtına sonucu mahsur kalan 4 amatör balıkçı, İBB itfaiyesi amiri Nurettin Ünal tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde mahsur kalan 4 amatör balıkçı, izin gününde olmasına rağmen, İBB İtfaiyesi'nde Su Altı Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Nurettin Ünal tarafından kurtarıldı. Balıkçıların kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da 22 Temmuz günü akşam saatlerinde etkili olan fırtına kentte birçok olumsuzluğa neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle İstanbul'da gökyüzü toz bulutuyla kaplandı, trafikte aksamalar yaşandı, ağaçlar devrildi, tabelalar yerinden koptu, çatılar uçtu. Büyükçekmece Gölü'nde avlanmak için iskeleye çıkan 4 amatör balıkçı fırtınada kabaran göl suyunun karayla bağlantılarını kesmesi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Yanlarında götürdükleri eşyaların tamamını fırtına nedeniyle suya düşüren balıkçılar kurtarılmayı bekledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZİNLİ OLAN SU ALTI ARAMA KURTARMA AMİRİ, BALIKÇILARI KURTARDI

İzinli olduğu için istirahat eden İBB İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, ihbarı duyması üzerine aracıyla Büyükçekmece Gölü'ne gitti. Göl suyunun bulanıklığı, gizli balık ağları ve su üzerindeki otluk alana aldırmadan kendini göl suyuna atan Ünal, iskelede mahsur kalan amatör balıkçıların mahsur kaldığı iskeleye kadar yaklaşık 300 metre yüzdü. İtfaiye amiri Nurettin Ünal, dört amatör balıkçıyı yanlarında bağlı bulunan ve zodiac diye tabir edilen bota bindirerek kürek yardımıyla kıyıya çıkardı. Balıkçılar, kendilerini kurtaran Nurettin Ünal'a teşekkür etti. Ünal ve balıkçılar, olayın ardından göl kıyısında hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nurettin Ünal, Doğal Afetler, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti

12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 12:57:31. #7.12#
SON DAKİKA: Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.