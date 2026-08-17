Fırtınada mahsur kalan kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle lastik botla denizde açığa sürüklenerek mahsur kalan kişi, botla bölgeye giden 2 vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Akbük Koyu'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle lastik botuyla denize açılan kişi kıyıya dönemedi. Denizde mahsur kalan kişinin yardım çağrısını fark eden çevredeki esnaflardan Enis Aktunç ile Fatih Öztürk botla denize açıldı. İki esnaf, lastik botu kendi botlarına bağlayarak mahsur kalan vatandaşı önce güvenli bölgeye çekip ardından da kıyıya çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde iki esnafın mahsur kalan kişinin botuna ip bağlayarak çektiği anlar yer aldı.