NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölünmüş yönetimden kaynaklanan önemli mali riskler nedeniyle Kuzey Amerika ülkelerinin kredi görünümünün kötüleştiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de ara seçimlerin ardından Demokratların Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde ettiği anımsatıldı.

Bunun, yönetimin politikaları üzerinde daha fazla denetim ve inceleme yapılacağı anlamına gelebileceğine işaret edilen açıklamada, "Ekonomik büyümenin dirençli kalmasını beklesek de finansman koşullarının sıkı seyretmeye devam etmesi konut sektörü gibi bazı sektörlere zarar verecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, genel yönetim mali açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,6'sı gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam etmesinin, genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 121'e çıkmasının beklendiği aktarıldı.

ABD'de hükümetin kapanma olasılığının artmasına ve borç tavanı etrafındaki restleşme risklerine yol açan bölünmüş hükümetten kaynaklanan önemli mali risklere işaret edilerek, bu durumun Fitch'in Kuzey Amerika ülkeleri için kredi görünümünü "kötüleşen" olarak belirlemesine yol açtığı kaydedildi.

"ABD ile ticari gerilimler Kanada için risk"

Açıklamada, Kanada ekonomisinin dirençli kalacağının ve 2026'da yüzde 1 olan büyüme oranının 2027'de yüzde 1,5'e yükseleceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Ancak ABD ile süregelen ticari gerilimlerin aşağı yönlü riskler oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, genel yönetim mali açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 2'si düzeyinde ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kanada'da toplam genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının artmaya devam ederek yüzde 93 seviyesine ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.