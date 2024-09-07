İsrail, Aktivist Ayşenur Eygi'yi Öldürdü

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ordusunun Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesini Filistin'le dayanışma halinde olanları korkutma çabası olarak gördüklerini duyurdu.

FKÖ Gurbetçiler Dairesi Başkanlığı, Türk asıllı ABD vatandaşı Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Eygi'nin öldürülmesi) İşgalin halkımızın masum insanlarına ve İsrail zulmü ve terörizmine karşı duran herkese karşı uyguladığı vahşeti ve şiddeti vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

"Bu cinayet, Filistin'le dayanışma içinde olanların ezilmesi ve korkutulmasını hedefliyor" denilen açıklamada, Eygi'nin öldürülmesindeki tüm sorumluluğun İsrail işgal hükümetinde olduğu kaydedildi.

FKÖ Gurbetçiler Dairesi Başkanlığı, açıklamasında, uluslararası hukuka ve sözleşmelere yönelik ihlalleri ve uygulamaları durdurması, uluslararası kararlara uyması için İsrail'in gerçek bir baskıya maruz kalması çağrısı yaptı.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.