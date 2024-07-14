FKÖ Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İngiltere Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Şeyh, İsrail ile Filistin'deki resmi temasları kapsamında bölgede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve beraberindeki heyetle Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şeyh, Lammy'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması ve Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için çalışılmasını talep etti.

Uluslararası meşru kararlara göre işgale son verecek kapsamlı çözüm temelinde Gazze'de yeniden Filistin otoritesinin sağlanmasını isteyen Şeyh, yeni İngiltere hükümetine Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.