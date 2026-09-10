FKÖ: İsrail, Batı Şeria'da 1670 konutluk 13 yerleşim planını son aşamaya getirdi - Son Dakika
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FKÖ: İsrail, Batı Şeria'da 1670 konutluk 13 yerleşim planını son aşamaya getirdi

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FKÖ'ye bağlı konsey, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi. Açıklamaya göre Netanyahu hükümeti, 2022 sonundan bu yana 104 yeni yerleşim birimini onayladı ve Batı Şeria genelinde kalıcı yeni merkezler kurmaya yöneldi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasını içeren 13 planı ele aldığını bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamada, söz konusu hamlenin, 12 Batılı ülkenin Yahudi yerleşim birimlerinden gelen ürünlere kısıtlama getirme kararı alması ve İsrail'e Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini durdurma çağrısı yapmasının hemen ardından geldiği vurgulandı.

Netanyahu hükümetinin, göreve geldiği 2022 sonundan bu yana 104 yeni Yahudi yerleşim birimini onayladığı ve 160 tarımsal Yahudi yerleşim odağı kurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Beytüllahim'deki "Maale Amos" yerleşimine 365, Ramallah'taki "Talmon" yerleşimine ise 200 yeni konut eklenmesini içeren 13 planın nihai onay ve yürürlük safhasına geldiği kaydedildi.

Gündemdeki maddelerin en kritik kısmını oluşturan yeni strateji kapsamında, Ramallah ve Nablus sınırında "Amihai", Eriha'da "Ein Yitav" ve Cenin topraklarında "Maoz Tzvi" adlarıyla sıfırdan 3 yeni Yahudi yerleşim alanı kurulmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Toplam 1125 dönümlük alanda 749 konuttan oluşacak bu projelerin yanı sıra Selfit kentindeki 'Peduel' yerleşimine 95, 'Alei Zahav' yerleşimine ise 259 yeni konut eklenerek bölgedeki genişleme adımlarının sürdürülmesi öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Zeev Yahudi yerleşim birimine de 2 konutun ekleneceği belirtildi.

Konsey, bu adımların İsrail'in politikasında sadece mevcut yerleşimleri büyütmekle kalmayıp, Batı Şeria genelinde tamamen yeni ve kalıcı Yahudi yerleşim merkezleri oluşturmaya yöneldiğini gösterdiğini kaydetti.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor.

İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKÖ: İsrail, Batı Şeria'da 1670 konutluk 13 yerleşim planını son aşamaya getirdi - Son Dakika

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