FKÖ, İsrail\'in gizli hapishanelerini ortaya çıkarmak için çağrıda bulundu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in 7 Ekim'den sonra kurduğu gizli hapishanelerin ortaya çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.
Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda Filistinli esirlerin tutulduğu ve işkence edildiği gizli hapishanelere ilişkin yayınlanan haberine yönelik yazılı açıklama yaptı.
Faris, "İşgalci devlet, uluslararası düzeyde yasaklanmış işkence ve kötü muamele uyguluyor, biz bir daha (gizli) hapishanenin varlığını görüyoruz. Belki İsrail'in yaptığı bunun da ötesindedir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in gizli hapishanelerde Filistinlileri alıkoyması ve işkence yapması konusunda Faris, "Uluslararası toplum daha neyi bekliyor? İsrail hapishanelerinde Filistinlilere karşı bu şiddet ve işlenen suçlar yetmez mi?" şeklinde tepki gösterdi.
Faris, "Maalesef bu sorular ve pek çok soru adalet ve insanlık iddiasındakilere karşı yönelttiğimiz öfke çığlıkları haline geldi. Zayıflığınızın ve korkaklığınızın maskesi düştü. İnsanlığınızdan geriye kalanları kurtarın." ifadeleriyle uluslararası topluma öfkesini vurguladı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla 7 Ekim'den sonra İsrail güçleri tarafından alıkonulan Filistinlilerin uzun zamandır kullanılmayan bir yeraltı hapishanesinde tutulduğu bilgisini veren Faris, İsrail tarafından alıkonulan ve gözaltına alınan tüm Filistinlilere yönelik işkenceyi kınadı.
İsrail'in 7 Ekim'den sonra alıkoyduğu Filistinlilere eziyeti
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde, İsrail hapishanelerinde alıkonulan "Hamas savaşçılarının açlık, soğuk ve birçok eziyet çektiği çok küçük hücrelerde tutulduğu" belirtildi.
Haberde hapishane görevlilerinin alıkonulan Filistinlilere yüksek sesle İbranice şarkılar çaldığı ve Filistinlilerin polis köpekleriyle de kötü muameleye maruz kaldığı aktarıldı.
İsrail'in "5'ten fazla Filistinliyi çok küçük hücrelerde tuttuğu ve çok az yiyecek verdiği" ifade edilen haberde, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin maruz kaldığı eziyete ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
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