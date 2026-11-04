FKÖ konseyi İsrail'in Batı Şeria'da 3 köyün 2 bin 536 dönümüne el koyduğunu bildirdi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki 3 köyde yaklaşık 2 bin 536 dönüm araziye el koydu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, konuya ilişkin??????? yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki 3 köyde "devlet arazisi" ilan ederek bazı arazilere el koyduğu belirtilen açıklamada, kararın, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beytillu, Mezraat el-Kıbliyye ve Deyr Ammar köylerine ait toplam 2 bin 536 dönümlük araziyi kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in 1967 tarihli 59 sayılı askeri emrine dayandırılan kararın, arazilerin kullanılmasına ve yerleşim faaliyetleri için tahsis edilmesine imkan sağladığı ifade edildi.

Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin köylerinin birbirinden koparılması hedefleniyor

Açıklamada ayrıca kararın, yasa dışı Kerem Reim, Neriya ve Nahliel yerleşimlerinin Telmun ve Dolev yerleşimleriyle bağlantısını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu tarımsal yerleşim noktalarının Filistinli çiftçi ve çobanların topraklarına erişimini engellediği belirtilen açıklamada, bu uygulamaların Filistin köyleri arasındaki coğrafi bütünlüğü bozacağı uyarısı yapıldı.

İtiraz için 45 gün süre

El konulan arazilerin Beytillu, Mezraat el-Kıbliyye ve Deyr Ammar köylerindeki farklı noktaları kapsadığı, hak sahiplerine İsrail'in Ofer Askeri Üssü'ndeki itiraz komisyonuna başvurmaları için 45 gün süre tanındığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967'de işgal edilen Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kurulan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı ilan eden 2334 sayılı kararına rağmen İsrail'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el konulmasını içeren kararlarında ciddi artış yaşanıyor.

Bunun yanında İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.