FKÖ raporuna göre Batı Şeria'da bu yıl zeytin hasadında 482 saldırı yapıldı - Son Dakika
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FKÖ raporuna göre Batı Şeria'da bu yıl zeytin hasadında 482 saldırı yapıldı

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FKÖ'ye bağlı Konseyin raporuna göre Batı Şeria'da eylül ayında başlayan zeytin hasadı sezonunda 25 Ekim'e kadar en az 482 saldırı kaydedildi. Son beş yılda artan saldırılar çiftçilerin topraklarına erişimini ve geçim kaynaklarını koruma imkanlarını kısıtlıyor.

Batı Şeria'da Filistinlilerin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları son beş yılda artarak devam ederken, bu yıl eylül ayındaki sezon başlangıcından 25 Ekim'e kadar kaydedilen saldırı sayısı 482'ye ulaştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Filistinlilerin geçim kaynağı olan zeytin üretimini hedef alan saldırılarının tırmanışına ilişkin bir rapor yayımladı.

Filistinlilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde, başta Batı Şeria olmak üzere Filistin toprakları İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına sahne oluyor.

Saldırılarda Filistinlilerin çok yıllık zeytin ağaçları kökünden sökülüyor, kesiliyor, ateşe veriliyor, zeytinleri toplanıyor, çiftçilerin arazilerine ulaşması engelleniyor, toplanan zeytinlere ve tarım ekipmanlarına el konuluyor; araziler iş makineleriyle tahrip ediliyor, araçlar kundaklanıyor.

Bir sene boyunca hasat dönemini bekleyen çiftçilerin emeklerini zayi eden, geçim kaynaklarını tehdit eden bu saldırılar, Filistinlilerin ekonomik dayanaklarını hedef alıyor.

2022'de 136; bu sene 482 saldırı düzenlendi

FKÖ'ye bağlı Konseyin raporunda Batı Şeria'da bu sene eylül ayındaki zeytin hasat sezonunun başlangıcından 25 Ekim'e kadar en az 482 saldırı kaydedildiği ifade edildi.

Saldırıların son beş yıldır, her sezon artarak devam ettiğine işaret edilerek, 2022'de 136, 2023'te 333, 2024'te 407, 2025'te ise 441 saldırının düzenlendiği vurgulandı.

Bölgede hasat sezonu hala devam etmesine rağmen bu yıl düzenlenen saldırı sayısının bir öncekini aştığına işaret edilerek, saldırılarda kaydedilen tırmanışa dikkati çekildi.

Saldırılardaki tırmanışın, Filistinli çiftçiler üzerindeki baskıyı daha da artırdığı, topraklarına erişme, işleme ve geçim kaynaklarını koruma imkanlarını kısıtladığı belirtildi.

Zeytinin ulusal ve ekonomik açıdan önemli olduğu; Filistinlilerin topraklarıyla bağlarının güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Bu seneki zeytin hasadının hala devam ettiği Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun sadece dün zeytin hasadı yapan çiftçilere 16 saldırı düzenlediği aktarıldı.

Dünkü saldırılarda çiftçilerin alıkonulduğu, darbedildiği, mahsul ve tarım ekipmanlarının çalındığı, arazilerin tahrip edildiği ve zeytinliklere erişimin askeri kısıtlamalarla engellendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaZeytinGüncelEylülDünyaSon Dakika

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