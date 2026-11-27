İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2005-2025 yıllarında düzenlediği saldırılara ilişkin dosyaların yüzde 93,6'sında İsrail makamları tarafından iddianame hazırlanmadığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin "Filistinli Evlerin ve Toplulukların Kuşatılması: Uzun Süreli Tecrit ve Yerinden Etme Baskısına İlişkin Politika Belgesi" başlıklı raporunda, İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve zorla yerinden etme uygulamaları ele alındı.

Raporda, Nablus, Ramallah, El Halil, Tubas ve Eriha başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 23 Kasım'a kadar kaydedilen ihlallere yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2005-2025 yıllarında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin dosyaların yüzde 93,6'sında İsrail makamlarınca iddianame düzenlenmediği belirtildi.

Saldırılara karışanlardan hesap sorulmamasının yeni ihlallere zemin hazırladığı vurgulanan raporda, Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin hedef alındığı, çeşitli baskılarla yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya zorlandıkları kaydedildi.

Filistinliler, evleri kuşatılarak göçe zorlanıyor

Raporda, Nablus'un güneyindeki Celud beldesinde yaşayan Tubasi ailesinin, 95 gün süren kuşatmanın ardından iki evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu süreçte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aileyi tehdit ettiği, evlere taş attığı, su ve elektrik bağlantılarını kestiği ve ulaşım yolunu kapattığı aktarıldı.

Celud'a komşu Kusra beldesinde ise yaklaşık 13 kişinin yaşadığı 3 evin kuşatılarak dış dünyayla bağlantısının kısıtlandığı, su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının engellendiği bildirildi.

Ayrıca hasta bir kız çocuğunu tahliye etmek isteyen ambulansın bölgeye girişine izin verilmediği ifade edildi.

Aynı bölgede Filistinli Luay el-Beyruti'ye ait, içinde 7 kişinin bulunduğu inşaat halindeki binanın bir saatten fazla kuşatıldığı kaydedildi.

Nablus'un kuzeyindeki Beyt İmrin beldesinde de Muhammed Sabit Macid Hassun'un evinin 16 Ağustos'ta saatlerce kuşatıldığı, İsrail ordusunun müdahalesinin ardından evde bulunan 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda ayrıca, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinin Vadi eş-Şeyh bölgesinde Şadi el-Allami'nin evinin, Nablus'un güneyindeki Hirbet el-Maracim'de ise Kutayba Muslim Ebu Hamde'nin evinin 20 Kasım'da kuşatıldığı aktarıldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Umm Safa köyünde, yaklaşık 15 kişinin yaşadığı Muhammed el-Ubeyyat'ın evine ulaşımı sağlayan tek yola kapı yerleştirildiği bildirildi.

Bu uygulamanın hastaların evlerinden ayrılmasını ve çocukların okula gitmesini engellediği belirtilirken, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusiya beldesinde de Ebu Avad ailesinin evine erişimin kısıtlandığı kaydedildi.

Filistinli topluluklar zorla yerinden ediliyor

Tubas'ın güneydoğusundaki Ras el-Ahmer bölgesinde yolların kapatılması, su ve hayvan yemi girişinin engellenmesi ve yaklaşık bin metrelik su hattının tahrip edilmesi sonucu 24 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

Aralarında 40 çocuğun da bulunduğu 94 kişinin yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı, geriye yalnızca 4 ailenin kaldığı aktarıldı.

Eriha'nın kuzeyindeki Ras Ayn el-Avca topluluğunda ise kaçak yerleşim noktası kurulması, yolların kapatılması, elektrik bağlantılarının kesilmesi ve su ile eğitim imkanlarına erişimin kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 600 kişinin tamamının göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kuzey Ağvar'daki El-Hadidiye topluluğunda da yeni bir yasa dışı yerleşim kurulması, elektrik kesintileri, su depolarının çalınması ve hayvancılık faaliyetlerinin engellenmesi sonucunda 19 kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Eriha'nın batısındaki El-Muaracat bölgesinde bulunan Arab el-Muleyhat topluluğunda, 7 kişinin yaşadığı Süleyman Musa Kabne'nin evinin dikenli tellerle çevrildiği belirtildi.

Bölgede artan baskılar nedeniyle Temmuz 2025'te yaklaşık 20 ailenin bölgeden ayrılmaya başladığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise El-Muhtuş topluluğu yakınında kaçak yerleşim kurulduğu, Muhtuş, Arara ve Tebne topluluklarına su sağlayan hattın kesildiği bildirildi.

Ardından Muhtuş ve Tebne topluluklarının dikenli tellerle çevrilerek bölge sakinlerinin hareket özgürlüğünün ve iki topluluk arasındaki ulaşımın kısıtlandığı ifade edildi.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana saldırılar arttı

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.