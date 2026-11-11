FKÖ'ye bağlı konsey, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 yılda 1182 kundaklama tespit etti - Son Dakika
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FKÖ'ye bağlı konsey, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 yılda 1182 kundaklama tespit etti

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FKÖ konseyi, Ekim 2023-30 Eylül 2026 arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülk, araç ve arazilerde 1182 kundaklama yapıldığını açıkladı. Saldırıların 809'u mülk ve tesislere, 373'ü arazilere yöneldi; vakaların yüzde 60,2'si Ramallah, Bire ve Nablus'ta yoğunlaştı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son 3 yılda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülk ve arazilerde 1182 kundaklama gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, askerlerin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde onlarca aracı ateşe vermesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Ekim 2023 ile 30 Eylül 2026 tarihlerinde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülk, araç ve arazilerde 1182 kundaklama gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu saldırılardan 809'uyla Filistinlilere ait mülk, araç ve tesislerin, 373'üyle ise arazilerin hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılar, Ramallah, Bire ve Nablus'ta yoğunlaşıyor

Kundaklama vakalarının yüzde 60,2'sinin Ramallah, Bire ve Nablus kentlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Konseyin verilerine göre, Ramallah ve Bire vilayetlerinde 238'i Filistinlilere ait mülkleri, 138'i arazileri hedef alan 376 kundaklama; Nablus vilayetinde ise 207'si mülkleri, 128'i arazileri hedef alan 335 kundaklama gerçekleştirildi.

Diğer kundaklamaların, 112'si El Halil, 73'ü Cenin, 64'ü Beytüllahim, 61'i Tulkerim, 44'ü Selfit, 39'u Kalkilya, 32'si Kudüs, 29'u Tubas ve 17'si Eriha vilayetlerinde kayıtlara geçti.

Kundaklamalar, ekonomik ve sosyal zarara neden oluyor

Konsey, söz konusu saldırıların, Filistinlilerin işlerini, gelir kaynaklarını ve zirai üretimlerini sekteye uğrattığını; evlerinin, mülklerinin ve çalışma alanlarının hedef alınması nedeniyle ekonomik ve sosyal zarara yol açtığını vurguladı.

İsrail ordusunun saldırılardaki rolünün sadece doğrudan gerçekleştirilen eylemlerle sınırlı olmadığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlanmasının yanı sıra saldırıların ardından sağlık ve çalışma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının engellenmesini de kapsadığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, gün içerisinde Nablus kentinde İsrail askerlerinin koruması altında Luban Şarkiyye köyünde hurda araçların ve araç tamir atölyesinin bulunduğu bir alanı ateşe vermişti. Saldırıda, Luban Şarkiyye ve Amuriye köylerinin sakinlerine ait çok sayıda araç tahrip edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

Kaynak: AA
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