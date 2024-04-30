Flamingolar Bu Yıl da Eber Gölü'nde Geçici Olarak Konakladı - Son Dakika
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Flamingolar Bu Yıl da Eber Gölü'nde Geçici Olarak Konakladı

Allı turna olarak da bilinen flamingolar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde mola verdi. Eber Gölü, Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olup birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Flamingoların gelişi, baharın müjdecisi olarak kabul edilmektedir. Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, bu yıl gölde yaklaşık 5 bin flamingo olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Flamingolar, renk cümbüşü ve ses ahengiyle göle canlılık katarken aynı zamanda gölün temizliğine de katkı sağlamaktadır.

30.04.2024 00:37
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Flamingolar bu yıl da Eber Gölü'nde geçici olarak konakladı

AFYONKARAHİSAR - Allı turna olarak da bilinen flamingolar her yıl olduğu gibi bu yıl da Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde mola verdi.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü bir çok canlı türüne ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda göçmen kuşların da geçici evleri oluyor. Flamingolar her yıl olduğu gibi Eber Gölü'nde bu yıl da geçici olarak konakladı.

Flamingoların gelişinin aynı zamanda baharın müjdecisi olduğunu ifade eden Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, "Eber Gölü'ne flamingolarımız bu yılda geldi. Gölümüzde geçtiğimiz ay 300-500 arasında flamingo varken bu ay ise bu rakam yaklaşık 5 bin flamingo olduğu tahmin ediliyor. Her sene olduğu gibi renk cümbüşü ve ses ahengi var. Bunun yanında flamingoların gölün temizliğine de katkı sağlıyor. Bu şekilde flamingolar göl popülasyonuna çeşitlilik ve canlılık katmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flamingolar Bu Yıl da Eber Gölü'nde Geçici Olarak Konakladı - Son Dakika

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