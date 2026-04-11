ABD'de Florida Başsavcısı James Uthmeier, OpenAI'ı soruşturma kararı aldığını duyurdu. Soruşturma gerekçeleri arasında, ChatGPT'nin reşit olmayanlara yönelik iddia edilen zararları, ulusal güvenliği tehdit etme potansiyeli ve geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde (FSU) meydana gelen silahlı saldırıyla olası bağlantısı yer alıyor. Başsavcı Uthmeier, sosyal medyada yayınladığı bir videoda, ChatGPT'nin FSU'daki saldırıda katile yardım etmek için kullanılmış olabileceğini ifade etti. İddialara göre, saldırı günü şüpheli, ChatGPT'ye ülkenin saldırıya nasıl tepki vereceğini ve FSU öğrenci birliğinin en kalabalık saatlerini sordu; bu mesajların ekim ayındaki davada delil olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Başsavcı ayrıca, ChatGPT'nin intiharı teşvik etmesi ve Çin Komünist Partisi'nin teknolojiyi ABD'ye karşı kullanabileceği endişelerini dile getirdi. Büyük teknoloji şirketlerinin güvenliği riske atmaması gerektiğini vurgulayan Uthmeier, Florida yasama organını çocukları yapay zekanın olumsuz etkilerinden korumak için harekete geçmeye çağırdı. OpenAI sözcüsü ise TechCrunch'a yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin günlük yaşamı iyileştirdiğini, güvenlik çalışmalarına devam ettiklerini ve soruşturmada iş birliği yapacaklarını belirtti. Şirket ayrıca, çocuk güvenliğini artırmak için bir plan tanıttı. Bu gelişmeler, sohbet robotu üreticilerinin çocuk istismarı materyalleri oluşturulmasındaki potansiyel rolleri nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde yaşanıyor; raporlara göre, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bu tür materyallerle ilgili şikayetlerde artış görülüyor.