Florida'da 9 kişiyi taşıyan Learjet 60 Greenacres yakınlarında düşerek alev aldı

Florida'da 9 kişiyi taşıyan Learjet 60 Greenacres yakınlarında düşerek alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Florida eyaletinde Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında 9 kişiyi taşıyan Learjet 60 tipi özel jet yerleşim alanına düşerek alev aldı. Düşüş anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken kazanın nedeni ve can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jetin yerleşim alanına düşerek alev aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jetin yerleşim alanına düştüğünü belirtti.
Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.
Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.
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