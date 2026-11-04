Florida'da Kongre seçimleri günü sel 8 ilçede 21'den fazla oy merkezini yerinden etti

NEW ABD'nin Florida eyaletinde, Kongre ara seçimleri için oy kullanıldığı gün, şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 21'den fazla oy merkezi güvenli bölgelere taşındı.

Eyaletin doğu ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani sel baskınları nedeniyle 8 ayrı ilçede 21'den fazla oy kullanma merkezinin yeri geçici olarak değiştirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen eyaletin doğu ve orta kesimlerindeki 7 ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Valilik kararı, söz konusu bölgelerdeki yerel seçim kurullarına güvenli olmayan oy merkezlerini hızlıca taşıma yetkisi verdi.

Fırtına nedeniyle eyaletin Atlantik Okyanusu kıyısına yakın birçok bölgesinde yolların kapanması sebebiyle vatandaşlar oy kullanma merkezlerine ulaşamadı.

Eyaletteki yağış miktarının zaman zaman saatte 10 santimetreyi aştığı, bunun "alışılmamış bir durum olduğu" kaydedildi.

Öte yandan şiddetli fırtınalar gece boyunca Oklahoma, Teksas ve Arkansas eyaletlerini de etkisi altına alırken meteoroloji uzmanları söz konusu eyaletlerde bir kasırga yaşanması ihtimaline karşı uyarı yayımladı.

Söz konusu ani seller, şiddetli yağışlar ve kasırgalar, ABD'nin bu eyaletlerdeki seçim yetkililerini oy verme yerlerini değiştirmeye zorladı ve bu durum, kritik öneme sahip seçim bölgelerindeki planları altüst etti.

Yağışlı fırtınanın bugün ilerleyen saatlerde doğuya doğru ilerleyerek Mississippi, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde şiddetli yağmura sebep olması bekleniyor.