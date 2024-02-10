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- Florida'da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde otoyola iniş yapan küçük uçak, bir araca çarparak alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinden 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak, her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida'da Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı. Ancak uçağın kanadı otoyoldaki bir araca çarptı. Yoğun dumanın yükseldiği uçak, alev topuna döndü. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki 3 kişinin kurtulduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten King, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.