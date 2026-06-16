Florida, TikTok'a Davacı Oldu - Son Dakika
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Florida, TikTok'a Davacı Oldu

16.06.2026 14:16
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Florida eyaleti, TikTok'un çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan yasayı ihlal ettiğini iddia etti.

ABD'de Florida eyaletinde, sosyal paylaşım platformu TikTok hakkında, çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan eyalet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

CBS News'in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Uthmeier, eyalet sınırları içinde çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı dava açtıklarını bildirdi.

Uthmeier, "(Platform) Çocukları saatlerce ekran başında tutmak için tasarlandı. Kanıtlarımız, birçok çocuğun günde altı, yedi, sekiz veya daha fazla saat TikTok'ta kaldığını gösteriyor. Çocuklarımızın hayatlarını geri alacağız." dedi.

Platformun "aktif olarak reşit olmayanları hedef aldığını" ve bu konuda Florida eyaleti yasasını ihlal ettiğini söyleyen Uthmeier, "TikTok'un başarısı, çocukları platforma bağımlı hale getirme yeteneğine dayanıyor." ifadesini kullandı.

Uthmeier, "TikTok, ebeveynleri bilerek aldatıyor ve Florida yasasını doğrudan ihlal ederek çocukların zararlı ve uygunsuz içeriklere maruz kalmasına izin veriyor. Çocukların güvenliğinden çok karı önceliklendiren şirketlere karşı sıfır toleransımız var. TikTok'un hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Dava dilekçesinde, TikTok'un, 14 yaşın altındaki çocukların hesap oluşturmasını ve 15-16 yaşındakilerin de ebeveyn izni olmaksızın hesap oluşturmasını yasaklayan eyalet yasasını ihlal ettiği savunuldu.

Dilekçede, sosyal medya platformu, "uyuşturucu, çıplaklık, alkol ve küfür içeren yetişkin içeriklerinin platformda seyrek olduğu" konusunda ebeveynlere yanlış bilgi vermekle de suçlandı.

Kaynak: AA

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