Florida Vali Adayı Fishback'ten İsrail Eleştirisi

09.04.2026 12:31
Vali adayı James Fishback, vatandaşların İsrail'i eleştirme hakkını savunacağını belirtti.

ABD'nin Florida eyaletinde vali adayı James Fishback, vatandaşların İsrail'i eleştirme haklarını savunacağını ifade etti.

Fishback, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, vatandaşlara yönelik yaptığı bir konuşmanın videosunu yayımladı.

Videoda Fishback, "İsrail'i sevebilirsiniz, İsrail'e karşı eleştirel bir tutum da sergileyebilirsiniz. Ancak ben sizlerin İsrail'i eleştirme haklarını savunacağım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Florida eyaletinin vali adayı Fishback, İsrail'e karşı eleştirel tutum sergilemesiyle biliniyor.

Fishback, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail ile askeri işbirliğine karşı çıkıyor, ABD'nin İsrail'e mesafeli yaklaşmasını savunuyor.

James Fishback, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Gazze'deki akıl almaz sivil kayıpları, İsrail'in antisemitizm bahanesiyle Amerikan ifade özgürlüğüne müdahalesi ve Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) ABD siyasetindeki sağlıksız rolü sonrasında, İsrail hakkındaki görüşlerim 2025 yılında kökten değişti."

Fishback, başka bir paylaşımında da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıları eleştirmiş, "İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa zorladığını" ve bu çatışmaların derhal sona ermesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: Florida Vali Adayı Fishback'ten İsrail Eleştirisi
