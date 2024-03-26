Florida Valisi, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yasaklayan bir yasayı onayladı - Son Dakika
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Florida Valisi, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yasaklayan bir yasayı onayladı

Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Ayrıca, 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabı açabilmeleri için ebeveyn izni gerekmektedir. Tasarı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla pornografik ya da cinsel içerikli internet sitelerinin yaş doğrulaması uygulamasını da gerektirmektedir. Bu düzenleme ile Florida, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan diğer eyaletlerin arasına katıldı.

26.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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WASHİNGTON, 26 Mart (Xinhua) -- Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklayan bir yasa tasarısını Pazartesi günü onayladı.

Florida Eyalet Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yasa ayrıca 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabı açabilmeleri için ebeveyn izni gerektiriyor.

"Sosyal medya çocuklara çeşitli şekillerde zarar veriyor" diyen Cumhuriyetçi vali, "dönüm noktası" olarak nitelendirdiği yasanın "ebeveynlere çocuklarını korumak için daha fazla imkan tanıyacağını" söyledi.

Tasarı ayrıca pornografik ya da cinsel içerikli internet sitelerinin yaş doğrulaması uygulayarak çocukların uygun olmayan sitelere erişimini engellemesini gerektiriyor.

Tasarı 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Florida eyaleti yeni yasayla, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan düzenlemeleri hayata geçiren Arkansas, Kaliforniya, Louisiana, Ohio ve Utah gibi eyaletlerin son halkası oldu.

Kaynak: Xinhua

Florida, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florida Valisi, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yasaklayan bir yasayı onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida Valisi, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimini yasaklayan bir yasayı onayladı - Son Dakika
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