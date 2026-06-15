Florya Sahili'nde Triatlon Heyecanı... Duygun Yurteri ve İlkem Gökçe Birinci Oldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Florya Sahili'nde düzenlenen Sprint Triatlon yarışmasında sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan parkuru tamamladı. Erkekler kategorisinde Duygun Yurteri 1 saat 11 dakika 31 saniyelik derecesiyle, kadınlar kategorisinde ise İlkem Gökçe 1 saat 26 dakika 57 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Bakırköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu ortaklığında düzenlenen Sprint Triatlon yarışması, Florya Sahili'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın startını Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu verdi. Ovalıoğlu'nun işaretiyle başlayan organizasyonda sporcular, ilk olarak 750 metre yüzme etabını tamamladı. Ardından 20 kilometrelik bisiklet parkuruna geçen yarışmacılar, son etap olan 5 kilometrelik koşuyu da tamamlayarak finiş çizgisine ulaştı.

Florya Sahili boyunca devam eden yarışlarda sporcular yüksek performansları ve mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. Erkekler kategorisinde Duygun Yurteri parkuru 1 saat 11 dakika 31 saniyede tamamlayarak birinci olurken, kadınlar kategorisinde İlkem Gökçe 1 saat 26 dakika 57 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Erkeklerde ikinciliği 1 saat 14 dakika 32 saniye ile Özgür Deveci, kadınlarda ise 1 saat 27 dakika 12 saniye ile Sahra Seven elde etti. Üçüncülükte erkeklerde 1 saat 14 dakika 36 saniye ile Enes Emir Çetiner, kadınlarda ise 1 saat 30 dakika 09 saniye ile Nafiye Kala yer aldı.

SPORA DESTEK VUGUSU

Etkinlikte konuşan Ovalıoğlu, "Bugün Florya Sahili'nde düzenlediğimiz Sprint Triatlon yarışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü ilçemizde hep birlikte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimizi hem de tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamla buluşturmayı hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakırköy'de sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.