Florya Sahili'nde Triatlon Heyecanı... Duygun Yurteri ve İlkem Gökçe Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Florya Sahili'nde Triatlon Heyecanı... Duygun Yurteri ve İlkem Gökçe Birinci Oldu

15.06.2026 11:16  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Florya Sahili'nde düzenlenen Sprint Triatlon yarışmasında sporcular yüzme, bisiklet ve koşu etaplarını tamamladı. Erkeklerde Duygun Yurteri, kadınlarda İlkem Gökçe birinci oldu.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Florya Sahili'nde düzenlenen Sprint Triatlon yarışmasında sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan parkuru tamamladı. Erkekler kategorisinde Duygun Yurteri 1 saat 11 dakika 31 saniyelik derecesiyle, kadınlar kategorisinde ise İlkem Gökçe 1 saat 26 dakika 57 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Bakırköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu ortaklığında düzenlenen Sprint Triatlon yarışması, Florya Sahili'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın startını Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu verdi. Ovalıoğlu'nun işaretiyle başlayan organizasyonda sporcular, ilk olarak 750 metre yüzme etabını tamamladı. Ardından 20 kilometrelik bisiklet parkuruna geçen yarışmacılar, son etap olan 5 kilometrelik koşuyu da tamamlayarak finiş çizgisine ulaştı.

Florya Sahili boyunca devam eden yarışlarda sporcular yüksek performansları ve mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. Erkekler kategorisinde Duygun Yurteri parkuru 1 saat 11 dakika 31 saniyede tamamlayarak birinci olurken, kadınlar kategorisinde İlkem Gökçe 1 saat 26 dakika 57 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Erkeklerde ikinciliği 1 saat 14 dakika 32 saniye ile Özgür Deveci, kadınlarda ise 1 saat 27 dakika 12 saniye ile Sahra Seven elde etti. Üçüncülükte erkeklerde 1 saat 14 dakika 36 saniye ile Enes Emir Çetiner, kadınlarda ise 1 saat 30 dakika 09 saniye ile Nafiye Kala yer aldı.

SPORA DESTEK VUGUSU

Etkinlikte konuşan Ovalıoğlu, "Bugün Florya Sahili'nde düzenlediğimiz Sprint Triatlon yarışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü ilçemizde hep birlikte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimizi hem de tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamla buluşturmayı hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakırköy'de sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Güncel, Gökçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florya Sahili'nde Triatlon Heyecanı... Duygun Yurteri ve İlkem Gökçe Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:49:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Florya Sahili'nde Triatlon Heyecanı... Duygun Yurteri ve İlkem Gökçe Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.