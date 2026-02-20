Foça Belediyesi Araç Filosuna 5 Yeni Hizmet Aracı Kazandırdı - Son Dakika
Foça Belediyesi Araç Filosuna 5 Yeni Hizmet Aracı Kazandırdı

20.02.2026 11:46  Güncelleme: 12:58
Foça Belediyesi, daha önce 30 milyon 882 bin 213 TL tutarında araç yatırımı gerçekleştirildiğini, son alımlarla birlikte filoya 11 milyon 128 bin 414 TL değerinde 5 yeni hizmet aracı kazandırıldığını bildirdi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Foça’nın parasını yine Foça için harcıyoruz. Her bir kuruşun hesabını yapıyor, bütçemizi planlı ve disiplinli şekilde yönetiyoruz” dedi.

Foça Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve sahadaki çalışmalarını daha etkin yürütmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü açıkladı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, daha önce toplam 30 milyon 882 bin 213 TL tutarında araç yatırımı gerçekleştirildiği, son alımlarla birlikte filoya 11 milyon 128 bin 414 TL değerinde yeni hizmet araçları kazandırıldığı belirtildi.

Yeni yatırım kapsamında belediye envanterine 3 adet Zabıta Hizmet Aracı ile 2 adet binek otomobil hizmet aracının eklendiği kaydedildi. Zabıta araçlarının temininde Reha & Necla Midilli Vakfı'nın katkılarının önemli rol oynadığı ifade edildi.

Araç alımlarının, kamu kaynaklarının etkin ve güvenli kullanımı amacıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

"Foça'nın parasını Foça için harcıyoruz"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin araç ve ekipman altyapısını güçlendirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında tuttuk. Daha önce 30 milyon 882 bin 213 liralık araç yatırımını hayata geçirmiştik. Bugün ise 11 milyon 128 bin 414 liralık yeni araçları belediyemize kazandırıyoruz. Bu araçların tamamını şeffaf belediyecilik anlayışıyla, kamu kaynaklarını en doğru ve güvenli şekilde kullanmak adına Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temin ettik. Foça'nın parasını yine Foça için harcıyoruz. Her bir kuruşun hesabını yapıyor, bütçemizi planlı ve disiplinli şekilde yönetiyoruz. Daha önceki araç yatırımımızda Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle bir çöp kamyonunu hibe olarak belediyemize kazandırmıştık. Bu da kurumlar arası dayanışmanın güzel bir örneğidir. Son olarak envanterimize eklediğimiz, zabıta hizmetlerimizin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için önemli bir adım olan araçlarımızın teminine katkı sunan Reha & Necla Midilli Vakfı'na teşekkür ediyorum. Amacımız; hemşehrilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak. Güçlü bir araç filosu, güçlü bir saha organizasyonu demektir. Foça'mız için çalışmaya, üretmeye ve kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

Yeni araçlarla birlikte özellikle zabıta hizmetlerinin, saha denetimlerinin ve belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Foça Belediyesi'nin mali disiplini esas alan, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet yatırımlarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

