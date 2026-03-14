Foça'da Deniz Kirliliğine Tepki

14.03.2026 22:25
Foça'da STK'lar ve vatandaşlar, dip çamurunun denize dökülmesine karşı eylem yaptı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İzmir Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun Foça ve Karaburun arasındaki deniz alanına dökülmesine tepki gösterdi.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, "Denizimizi kirletmeyin" ve "Mavimizi karartmayın" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar basın açıklamasının ardından sahil boyunca insan zinciri oluşturdu.

Grup adına açıklama yapan Ramis Sağlam, İzmir Körfezi temizliği kapsamında çıkarılan dip çamurunun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi sınırlarına dökülmesinin deniz ekosistemine zarar verdiğini savundu.

Balıkçıların ağlarına balık yerine çamur dolduğunu ifade eden Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının döküm iznini iptal etmesini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise bu uygulamadan vazgeçmesini talep etti.

Sağlam, döküm işleminin bölge turizmini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkçı arkadaşlarımız 1 Eylül 2025 tarihinden bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını söylüyor. Sorumlular açıklama yapsın, bu sorun geçiştirilemez. Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve kültürel hayata daha fazla zarar vermeden bu işlem derhal durdurulmalıdır. İzinler iptal edilmeli, denetimlerin sonuçları açıklanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Küçükdeniz Limanı çevresinde insan zinciri oluşturan grup, Reha Midilli Caddesi boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşle eylemi sonlandırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Denizcilik, Güncel, Çevre, İzmir, Foça, Doğa, Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
