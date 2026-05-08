Foça'da Göçmen Kazası: 43 Kurtarıldı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Foça'da Göçmen Kazası: 43 Kurtarıldı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

08.05.2026 01:39
İzmir Foça'da yarı batık bottaki 43 göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki çocuk ise cansız bulundu. E.D. tutuklandı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, yarı batık vaziyette tespit edilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. (39) tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.53'te meydana geldi. Sahil Güvenlik ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Foça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi, 4 sahil güvenlik botu ve helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik unsurları tarafından yarı batık halde olan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 4 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 yaşındaki erkek çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı şüphelisi E.D. ise yakalandı.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenler, sorguları ve sağlık muayeneleri yapıldıktan İzmir İl Göçmen İdaresi Başkanlığı'na sevk edildi. Organizatör olduğu şüphesiyle yakalanan E.D. ise işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Burcu Köksal kararını açıkladı: CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılıyor
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 01:40:19.
