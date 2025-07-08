Foça'da Kavşakta Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Foça'da Kavşakta Kaza: 7 Yaralı

Foça\'da Kavşakta Kaza: 7 Yaralı
08.07.2025 04:09
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Foça'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. 1 yaralının durumu ağır.

İZMİR'in Foça ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Gerenköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Sedat T. yönetimindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet ile İlker A. idaresindeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araç ilçeye bağlı kırsal Gerenköy, Kozbeyli, Ilıpınar ve Bağarası mahalleleri yollarının kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Sedat T. ve İlker A. ile araçlarda bulunan Sevda T., Semra K., Halilcan K., Burakcan A. ve Nurten A. yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Burakcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu ancak bir süredir çalışmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Foça'da Kavşakta Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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