İzmir'in Foça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kumaş'ın (35) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet Oruç Reis Caddesi'nde Sercan Gençer'in (39) kullandığı 34 NAF 541otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Kumaş ile motosikletteki Durdane İbadullayave (21) Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması - Son Dakika
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