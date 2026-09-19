Foça\'da Saniye Fıçı\'nın AK Parti\'ye geçişi kırmızı kartla protesto edildi

(İZMİR) - "Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyon İnisiyatifi"nin çağrısıyla Niham Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'na katılan vatandaşlar, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı kırmızı kart göstererek protesto etti. Foçalılar, Fıçı'yı istifaya davet etti.

Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına ilçede tepkiler sürüyor. "Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi"nin çağrısıyla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda bir araya gelen Foçalılar, kırmızı kartla belediye başkanını protesto etti. Alanda, "Foça İradesine Sahip Çıkıyor" pankartı açan yurttaşlar, "Saniye Fıçı istifa" sloganları attı.

"OYLARIMIZI ALIP YĞZDE 49,06 İLE FOÇALILARIN İRADESİNİ ALIP SARAY'A TESLİM ETTİ"

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı'nın transferini "rant ortaklığı" olarak değerlendiren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den istifa edip AKP'ye geçişini sadece bir parti değişimi ve geçişi olarak değerlendirmiyoruz. Adını doğru koyalım. Bunun adı irade hırsızlığıdır. Biz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Foça halkı olarak bir irade belirledik. Dedik ki 'Oyumuzu ranta değil, doğaya veriyoruz'. Seçim öncesi Saniye Hanım ve o dönemin partisiyle birlikte bir randevu aldık, gittik görüştük. Seçim öncesi platform olarak kaygılarımız vardı. Rantçıydı, talancıydı diye kaygılarımız vardı. Maalesef geçen zaman bizi haklı çıkardı. Üzülerek söylüyoruz, haklı çıkardı. Seçim muharebesinde hanımefendi seçim broşüründe demişti ki 'Kamu satışı gerçekleştirmeyeceğim' demişti. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Seçim muharebesinde kamu satışı gerçekleştirmeyeceğini söyleyen Fıçı, çok kısa sürede vaatlerini unutarak koy satışlarını gündeme getirdi. Çok kısa süre sonra Mersinaki Koyu'nu satılığa çıkardı. 'SGK prim borçları var, ne yapalım' dedi. Gittik SGK İl Müdürü'yle de görüştük. Dedi ki; 'Biz hiç kimseye, hiçbir belediyeye SGK prim borçlarından dolayı hiçbir şekilde satış istemiyoruz'. Sadece satışa çıkacak yerlerin kendilerine listesini istediklerini söyledi. Bir muhalefet geliştirdik. Öyle bir kampanya yaptık ki hep birlikte Mersinaki Koyu'nun satışını durdurduk.

Ama kafada talan varsa, kafada yalan varsa, kafada hıyanet varsa karşımıza ikinci satışı, Kumburnu satışını çıkardı. Hepimiz bu süreci birlikte yaşadık. Koyu tüm muhalefetimize rağmen, 70 yaşındaki arkadaşlarımla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önünde satışı engellemeye çalıştığımızda bize gülerek telefonda şunu söyledi: 'Mersinaki'yi de satacağım, Kumburnu'nu da satacağım, Karakumu da satacağım'. Kendisine verdiğim cevap şuydu: 'Madem satışa bu kadar hevesliydin, AKP'den ne farkın vardı' dedim. Bir buçuk yıl önce, şimdi AKP'li olduğunu kendisi ispatladı. Kapalı kapılar arkasında birileriyle görüştü. Kimlerle görüştü? Buranın emlakçı ofisleriyle görüştü. Yani burayı pazarlayacaklarla görüştü. AKP İl Başkanı da dahil olmak üzere haftalarca süren pazarlıklar sonucunda bu transfer gerçekleştirildi. Yani 'Gece yattım, sabah kalktım, AKP'ye geçeceğim'... Yalan. Öyle bir şey yok. Oylarımızı alıp yüzde 49,06 ile Foçalıların iradesini alıp saraya teslim etti."