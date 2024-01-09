Foça\'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Foça Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, O.K'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Foça'daki evine düzenlenen operasyonda, 2'si tam otomatik 5 tabanca, otomatik av tüfeği, 158 tabanca fişeği, 23 kartuş, 2 uçaksavar mermisi, uzun namlulu silah fişeği, 10 tabanca parçası ile kama ele geçirildi.
Operasyonda O.K. gözaltına alındı.
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