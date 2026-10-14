Foça ve Aliağa\'da düğünde havaya ateş açma iddiasına ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Foça ve Aliağa'da düğünde havaya ateş açma iddiasına ilişkin 14 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Foça ilçesinde 10 Ekim'de düğünde havaya ateş açıldığı iddiasına ilişkin Foça ve Aliağa'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği ve 1 pala ele geçirildi.
İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.
Kaynak: AA
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