Foça ve Urla\'daki Yangın Kontrol Altında

FOÇA VE URLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangınla; Urla ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Seyfi GÜL- Dinçer Can SONER/ İZMİR,
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