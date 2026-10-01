Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah Yılmaz başkanlığında toplanacak

Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı yarın sabah Yılmaz başkanlığında toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini açıkladı. Kurulun 2. toplantısı yarın sabah yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir"
Kaynak: AA
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