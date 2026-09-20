Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nihat Kırmızı'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nihat Kırmızı'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'fon soruşturması' kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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