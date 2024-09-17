Foodiefest 29 Eylül'de Yeniden!

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Gastronomi ve müzik festivali Foodiefest, yoğun talep üzerine 29 Eylül'de ikinci kez düzenlenecek.

LifePark'ta gerçekleştirilecek etkinlik, gastronomi ve müzik tutkunlarını yeniden bir araya getirecek.

Festivalde, yemek dünyasının lezzetli köşelerinden gelen 50'den fazla hamburger, hotdog, kokoreç, tantuni gibi sokak lezzetlerin yanı sıra vegan tatlar da ziyaretçilere sunulacak.

Festival kapsamında Cem Yenel, Melis Fis, Emre Fel, Yeni Türkü ve Mirkelam sahne alacak.

Detaylı bilgi için "www.lifepark.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.