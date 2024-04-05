Ford, Kanada'daki elektrikli araç üretimini erteledi

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CHİCAGO, 5 Nisan (Xinhua) -- Ford Motor Company, Kanada'nın Ontario eyaletinin Oakville kasabasındaki montaj fabrikasında elektrikli araçların piyasaya sürülmesini 2025'ten 2027'ye ertelediğini duyurdu.

ABD'li otomobil üreticisi Perşembe günü internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada bu ek sürenin, üç sıra koltuk düzenine sahip elektrikli araçlara yönelik tüketici pazarının daha da gelişmesine ve Ford'un gelişmekte olan batarya teknolojisinden yararlanmasına imkan vereceğini, bu suretle müşterilere artırılmış dayanıklılık ve daha iyi nitelik sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Ford bu doğrultuda hibrit elektrikli araç ürünlerini de artırıyor. ABD'li otomobil üreticisi, bu on yılın sonu itibarıyla Kuzey Amerika'daki tüm içten yanmalı motorlu ürün yelpazesine hibrit güç aktarım mekanizmaları sunmayı umuyor.

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley, "Son iki yıldır ABD'de iki numaralı elektrikli araç markası olarak, karlı elektrikli araç işini büyütmeye, sermayeyi akıllı şekilde kullanmaya ve piyasaya doğru zamanda doğru benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli araçlar sunmaya kararlıyız. Çığır açan yeni nesil elektrikli araçlarımız tepeden tırnağa yeni ve tamamen yazılım destekli olacak, ayrıca sürekli iyileşen dijital deneyimler ve çok çeşitli potansiyel hizmetler sunacak" dedi.

Şirket Çarşamba günü, 2024'ün ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 86, hibrit satışlarının ise yüzde 42 arttığını bildirdi.