Ford Mustang Cobra Jet 2200 Elektrikli Otomobillerde Çeyrek Mil Rekoru Kırdı

Ford Racing'in geliştirdiği tamamen elektrikli Mustang Cobra Jet 2200, Charlotte'taki NHRA etkinliğinde çeyrek mili 221 mph hızla 6.87 saniyede tamamlayarak elektrikli araçlar kategorisinde yeni dünya rekoru kırdı. Bu derece, geçen Eylül'de Cobra Jet 1800 ile kırılan 7.62 saniyelik rekoru 0.75 saniye geride bıraktı.

Araç, 2.200 beygir gücünü iki motor ve iki invertörden oluşan yeni bir sistemle tekerleklere aktarıyor. Önceki dört motorlu yapı terk edilerek güç aktarım verimliliği %98'e çıkarıldı ve motor ağırlığı yarıya indirildi. 900 voltluk mimari ve 32 kWh batarya ile 20 dakikada şarj olabilen araçta, drag yarışlarına özel debriyaj ve çok vitesli şanzıman bulunuyor. Güvenlik için piroteknik devre kesici entegre edildi.

Bu teknolojilerin gelecekte tüketici araçlarına aktarılması olası, ancak Ford ve GM gibi üreticiler tam elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatıyor. Ford, F-150 Lightning'i EREV olarak yeniden tasarlayacağını duyurdu.