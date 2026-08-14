Forklift Faciası: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde üzerine yüklü palet düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde forkliftle kaldırılan yüklü palet, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek Tahir Ç'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tahir Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tahir Ç'nin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.