Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
E.Ö.T. (16) idaresindeki forklift, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'ta yokuştan aşağı indiği sırada devrildi.
Sürücü aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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