Forklift Kazasında Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te, forkliftin sepetinden düşüp yaralanan fabrika işçisi Bünyamin Beşe (54), hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Mart'ta 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, halı yüklemek ve indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen fabrika işçisi Bünyamin Beşe, dengesini kaybedip sepetten beton zemine düştü. Durumu gören fabrika işçilerinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Meşe, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Morgu'na kaldırılan işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.