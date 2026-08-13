Forklift Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde forkliftin çarptığı işçi Özkan Aktaş yaşamını yitirdi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.
Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan Özkan Aktaş'a forklift çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Aktaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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