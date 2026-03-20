Fort McNair'da Dron İncelemesi
Fort McNair’da Dron İncelemesi

20.03.2026 02:20
ABD ordusu, Fort McNair çevresinde görülen dronlar için inceleme başlattı, güvenlik önlemleri artırılabilir.

ABD ordusu, başkent Washington'daki Fort McNair askeri bölgesi ve çevresinde görülen dronlara ilişkin basında yer alan haberleri doğrulayarak, konuyla ilgili inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

Fort McNair Halkla İlişkiler Ofisinden Anadolu Ajansına yapılan yazılı açıklamada, söz konusu askeri alan ve çevresinde dron görüldüğü yönündeki haberlerin farkında olunduğu, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla olayın araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Şu aşamada üsse yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak güvenlik önlemleri duruma göre artırılabilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sonrası artan alarm seviyesi kapsamında, ordunun potansiyel tehditleri daha yakından izlediği kaydediliyor.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li bir yetkili, son 10 gün içinde, Fort McNair üzerinde birden fazla kimliği belirsiz dronun tespit edildiğini aktarmıştı.

Yetkili, gelişmeler üzerine Beyaz Saray'da konunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildiğini, Fort McNair askeri bölgesinde ikamet eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de tedbir amaçlı olarak yerlerinin değiştirildiğini dile getirmişti.

ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'ne ve Pentagon'un en üst düzey bazı komutanlarına ait lojmanların bulunduğu Washington bölgesindeki askeri bir alan olan Fort McNair, geleneksel olarak siyasi liderlerin konakladığı bir yer olmamakla birlikte, ABD Başkanı Trump'ın kabinesinde bulunan bazı isimler güvenlik gerekçesiyle buradaki lojmanları kullanıyor.

Kaynak: AA

İnceleme, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Fort McNair'da Dron İncelemesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
