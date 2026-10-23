Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

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Pendik’in Yayalar Mahallesi’nde bir hafriyat kamyonu, cadde üzerindeki bir eczaneye girdi. Kamyonun frenlerinin boşalması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin edilirken, eczanenin yanındaki market de zarar gördü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları kazada çok sayıda yaralı olduğunu öne sürerken, yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Pendik’te kontrolden çıkan sarı damperli bir hafriyat kamyonu, bir binanın zemin katındaki eczaneye girdi. Kaza, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

ECZANENİN CEPHESİNE GİRDİ

Yayalar Mahallesi’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu, cadde üzerindeki bir eczanenin ön cephesine girdi. Çarpmanın etkisiyle eczanenin yanında bulunan marketin tentesi ve dışarıdaki reyonları da hasar gördü. Görgü tanıkları, kamyonun freninin boşalmış olabileceğini ifade etti.

Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 5-6 ambulans ile 4-5 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri kamyonun çevresinde çalışma yaparken, polis ekipleri de bölgede güvenlik şeridi çekerek geniş çaplı önlem aldı. Kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye kurtarma aracı getirildi.

Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

YARALI SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Görgü tanıkları, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını ileri sürdü. Yaralı sayısı ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaza sonrası olay yerinde çok sayıda vatandaş toplandı.

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SON DAKİKA: Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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