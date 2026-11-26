Fortis kuru yük gemisi, İHA hasarı sonrası İstanbul Boğazı geçişini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekim ayında Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Rus bayraklı Fortis kuru yük gemisi, Giresun açıklarına sürüklendikten sonra İstanbul Boğazı'na getirildi. Boğaz'dan römorkörler eşliğinde geçen gemi nedeniyle çift yönlü gemi trafiği geçici olarak durduruldu, ardından yeniden açıldı.
RUSYA'da insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradıktan sonra Giresun açıklarına kadar sürüklenen 'Fortis' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Askıya alınan gemi trafiği yeniden açılırken geçiş dronla havadan görüntülendi.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere hareket eden Rus bayraklı kuru yük gemisi 'Fortis', ekim ayında Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayarak hasar aldı. Saldırının ardından 3 bin 300 tonluk geminin 10 mürettebatı tahliye edildi. Giresun açıklarına sürüklenen gemi, Keşap kıyılarına alınarak kurtarma ve soğutma çalışmaları yapıldı. Marinsal 3 isimli römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na getirilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 9 ve Mehmetçik römorkörleri eşliğinde boğazdan geçiriliyor.
ALİAĞA'DA SÖKÜLECEK
Gemide yapılan incelemenin ardından hurdaya ayrılmasına karar verildiği, Aliağa tersanelerine götürüldükten sonra söküm işleminin gerçekleştirileceği öğrenildi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. İHA saldırısı ve ardından çıkan yangında hasar gören geminin boğazdan geçişi dronla havadan görüntülendi.
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