Fortnite, D4vd Kozmetikleri İçin İade Sürecini Başlattı

Fortnite, yıllardır birçok ünlüyle işbirliği yaparak popüler kültürde önemli bir yer edindi. Ancak şarkıcı D4vd ile yapılan işbirliği, sanatçının 14 yaşındaki bir kızın öldürülmesiyle bağlantılı olarak birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından krize dönüştü. Oyuncular, D4vd'e ait dans figürleri ve müzik paketlerini oyundan kaldırması için Epic Games'e baskı yapmaya başladı.

Epic Games, gelen tepkiler üzerine oyuncuların D4vd kozmetiklerini koşulsuz iade edip V- Papel'lerini geri alabileceklerini duyurdu. 28 Nisan 2026'dan itibaren otomatik self-servis sistemiyle iade yapılabilecek. Şimdiden müşteri hizmetleri üzerinden manuel iade talepleri de kabul ediliyor. Şirket, eşyaların oyundan tamamen silinip silinmeyeceği konusunda henüz net bir karar vermedi ancak ileride değişiklikler olabileceğini belirtti.