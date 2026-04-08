Forza Horizon 6'nın Japonya Haritası Resmen Açıklandı: Çıkış Tarihi ve PS5 Sürümü Onaylandı

Playground Games, Forza Horizon 6'nın Japonya temalı haritasını resmen paylaşarak oyun dünyasında büyük heyecan yarattı. Serinin en yoğun ve dikey haritası olarak tanımlanan bu açık dünya, Tokyo'nun neon sokaklarından Japon Alpleri'ne uzanan çeşitli lokasyonlar sunuyor. Haritada, drift kültürünün simgesi Mount Akina ve profesyonel Nikko Circuit gibi ikonik yerler keşfedildi, bu da oyunun sokak yarışlarından pist deneyimlerine kadar geniş bir yelpazede sürüş fırsatları vadettiğini gösteriyor.

Harita paylaşımının ardından, oyun basını bugün detaylı ön bakışlar ve oynanış videoları yayınlayacak, böylece grafik motoru ve araç fizikleri gibi konularda daha net bilgiler elde edilecek. Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek, ayrıca seride ilk kez bir PlayStation 5 sürümünün da yıl sonunda geleceği doğrulandı. Bu çoklu platform stratejisi, oyunun erişimini genişleterek daha fazla oyuncuyu Horizon festivaline dahil edecek.