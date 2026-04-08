Üye Girişi
Son Dakika Logo

Forza Horizon 6'nın Japonya Haritası Resmen Açıklandı: Çıkış Tarihi ve PS5 Sürümü Onaylandı

08.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Playground Games, Forza Horizon 6'nın Japonya temalı haritasını resmen paylaşarak oyun dünyasında büyük heyecan yarattı. Serinin en yoğun ve dikey haritası olarak tanımlanan bu açık dünya, Tokyo'nun neon sokaklarından Japon Alpleri'ne uzanan çeşitli lokasyonlar sunuyor. Haritada, drift kültürünün simgesi Mount Akina ve profesyonel Nikko Circuit gibi ikonik yerler keşfedildi, bu da oyunun sokak yarışlarından pist deneyimlerine kadar geniş bir yelpazede sürüş fırsatları vadettiğini gösteriyor.

Harita paylaşımının ardından, oyun basını bugün detaylı ön bakışlar ve oynanış videoları yayınlayacak, böylece grafik motoru ve araç fizikleri gibi konularda daha net bilgiler elde edilecek. Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek, ayrıca seride ilk kez bir PlayStation 5 sürümünün da yıl sonunda geleceği doğrulandı. Bu çoklu platform stratejisi, oyunun erişimini genişleterek daha fazla oyuncuyu Horizon festivaline dahil edecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:55:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.