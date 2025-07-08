Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Kars'ta foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karadağ Mahallesi Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı civarında bir büyükbaş hayvan foseptik çukuruna düştü.
Çevredeki vatandaşlar ineği düştüğü çukurdan çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını genişletti.
Daha sonra halat bağlanan inek, vinç yardımıyla çukurdan çıkartılarak sahibine teslim edildi.
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